Журавлев Кирилл Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Журавлев Гавриил Илларионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Пантелей Кириллович
Мать ребёнка: Журавлева Агафья Ионовна
Рождение ребёнка
08.01.1929
Дочь: Абрамова Нина Кирилловна
Мать ребёнка: Журавлева Агафья Ионовна
Рождение ребёнка
25.04.1943
Дочь: Гавшина Лидия Кирилловна
Мать ребёнка: Журавлева Агафья Ионовна
Смерть
Неизвестно