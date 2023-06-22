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Журавлев Кирилл Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Журавлев Гавриил Илларионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Пантелей Кириллович

Мать ребёнка: Журавлева Агафья Ионовна

Рождение ребёнка
08.01.1929

Дочь: Абрамова Нина Кирилловна

Мать ребёнка: Журавлева Агафья Ионовна

Рождение ребёнка
25.04.1943

Дочь: Гавшина Лидия Кирилловна

Мать ребёнка: Журавлева Агафья Ионовна

Смерть
Неизвестно

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