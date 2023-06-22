Журавлева Агафья Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравлева Агафья Ионовна

Журавлева Агафья Ионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Солодков Ион

Мать: Солодкова Ксения Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Пантелей Кириллович

Отец ребёнка: Журавлев Кирилл Гаврилович

Рождение ребёнка
08.01.1929

Дочь: Абрамова Нина Кирилловна

Отец ребёнка: Журавлев Кирилл Гаврилович

Рождение ребёнка
25.04.1943

Дочь: Гавшина Лидия Кирилловна

Отец ребёнка: Журавлев Кирилл Гаврилович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.