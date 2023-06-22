Журавлева Агафья Ионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Солодков Ион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Пантелей Кириллович
Отец ребёнка: Журавлев Кирилл Гаврилович
Рождение ребёнка
08.01.1929
Дочь: Абрамова Нина Кирилловна
Отец ребёнка: Журавлев Кирилл Гаврилович
Рождение ребёнка
25.04.1943
Дочь: Гавшина Лидия Кирилловна
Отец ребёнка: Журавлев Кирилл Гаврилович
Смерть
Неизвестно