Гавшин Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавшин Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1942

Дата смерти

09.09.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1942

Отец: Гавшин Иван

Мать: Шведова Нина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкина Елена Владимировна

Мать ребёнка: Гавшина Лидия Кирилловна

Рождение ребёнка
12.11.1979

Сын: Гавшин Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Гавшина Лидия Кирилловна

Смерть
09.09.2004

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