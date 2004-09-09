Гавшин Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1942
Дата смерти09.09.2004
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1942
Отец: Гавшин Иван
Мать: Шведова Нина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкина Елена Владимировна
Мать ребёнка: Гавшина Лидия Кирилловна
Рождение ребёнка
12.11.1979
Сын: Гавшин Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Гавшина Лидия Кирилловна
Смерть
09.09.2004