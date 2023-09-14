Фомин Федор Матвеевич
Место рожденияРоссия, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак
Дата рождения17.02.1890
Дата смерти24.03.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1890
Отец: Фомин Матвей Васильевич
Мать: Фомина Лукерья Семеновна
Россия, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак
Рождение ребёнка
27.03.1913
Мать ребёнка: Фомина Апполинарья Михайловна
Россия, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак
Рождение ребёнка
30.01.1916
Сын: Фомин Иван Федорович
Мать ребёнка: Фомина Апполинарья Михайловна
Россия, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак
Рождение ребёнка
22.08.1916
Дочь: Фомина Анна Федоровна
Мать ребёнка: Фомина Апполинарья Михайловна
Россия, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак
Рождение ребёнка
14.01.1922
Дочь: Ильиных Анисья Федоровна
Мать ребёнка: Фомина Апполинарья Михайловна
Россия, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак
Рождение ребёнка
06.11.1927
Дочь: Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: Фомина Апполинарья Михайловна
Абалак
Рождение ребёнка
30.01.1930
Дочь: Васильева Антонина Федоровна
Мать ребёнка: Фомина Апполинарья Михайловна
Абалак
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.1938
Россия, Тобольская тюрьма
Причина смерти: Расстрел