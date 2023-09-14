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Фомин Федор Матвеевич

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Место рождения

Россия, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак

Дата рождения

17.02.1890

Дата смерти

24.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1890

Отец: Фомин Матвей Васильевич

Мать: Фомина Лукерья Семеновна

Россия, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак
Рождение ребёнка
27.03.1913

Сын: Фомин Виктор Федорович

Мать ребёнка: Фомина Апполинарья Михайловна

Россия, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак
Рождение ребёнка
30.01.1916

Сын: Фомин Иван Федорович

Мать ребёнка: Фомина Апполинарья Михайловна

Россия, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак
Рождение ребёнка
22.08.1916

Дочь: Фомина Анна Федоровна

Мать ребёнка: Фомина Апполинарья Михайловна

Россия, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак
Рождение ребёнка
14.01.1922

Дочь: Ильиных Анисья Федоровна

Мать ребёнка: Фомина Апполинарья Михайловна

Россия, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак
Рождение ребёнка
06.11.1927

Дочь: Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: Фомина Апполинарья Михайловна

Абалак
Рождение ребёнка
30.01.1930

Дочь: Васильева Антонина Федоровна

Мать ребёнка: Фомина Апполинарья Михайловна

Абалак
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Апполинарья Михайловна

Смерть
24.03.1938
Россия, Тобольская тюрьма
Причина смерти: Расстрел
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