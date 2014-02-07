Ильиных (Фомина) Анисья Федоровна
Место рожденияРоссия, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак
Дата рождения14.01.1922
Дата смерти07.02.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1922
Россия, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак
Бракосочетание
1943
г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия
Рождение ребёнка
08.08.1944
Сын: Ильиных Владимир Егорович
Отец ребёнка: Ильиных Егор (Георгий) Иванович
Рождение ребёнка
24.11.1948
Отец ребёнка: Ильиных Егор (Георгий) Иванович
Награда
30.05.1977
За трудовую деятельность Анисья Федоровна награждена медалью «Ветеран труда».
Награда
13.04.2005
Награждена юбилейной медалью «60 Лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.»
Награда
25.02.2010
Награждена юбилейной медалью «65 Лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.»
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильиных ?
Отец ребёнка: Ильиных Егор (Георгий) Иванович
Смерть
07.02.2014
17:45
Похороны
Неизвестно
Россия, Екатеринбург, Северное кладбище