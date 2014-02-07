Ильиных (Фомина) Анисья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных (Фомина) Анисья Федоровна

Место рождения

Россия, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак

Дата рождения

14.01.1922

Дата смерти

07.02.2014

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1922

Отец: Фомин Федор Матвеевич

Мать: Фомина Апполинарья Михайловна

Россия, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак
Бракосочетание
1943

Муж: Ильиных Егор (Георгий) Иванович

г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия
Рождение ребёнка
08.08.1944

Сын: Ильиных Владимир Егорович

Отец ребёнка: Ильиных Егор (Георгий) Иванович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.11.1948

Сын: Ильиных Сергей Егорович

Отец ребёнка: Ильиных Егор (Георгий) Иванович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Награда
30.05.1977
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
За трудовую деятельность Анисья Федоровна награждена медалью «Ветеран труда».
Награда
13.04.2005
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Награждена юбилейной медалью «60 Лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.»
Награда
25.02.2010
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Награждена юбилейной медалью «65 Лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.»
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильиных ?

Отец ребёнка: Ильиных Егор (Георгий) Иванович

Смерть
07.02.2014
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
17:45
Похороны
Неизвестно
Россия, Екатеринбург, Северное кладбище
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