Ильиных Егор (Георгий) Иванович
Место рожденияРоссия, Курганская область, Шадринский район, с. Иванищевского
Дата рождения04.01.1915
Дата смерти27.05.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1915
Россия, Курганская область, Шадринский район, с. Иванищевского
Крещение
04.01.1915
Богоявленской церкви с. Иванищевском Шадринского уезда
Бракосочетание
1943
Жена: Ильиных Анисья Федоровна
г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия
Рождение ребёнка
08.08.1944
Сын: Ильиных Владимир Егорович
Мать ребёнка: Ильиных Анисья Федоровна
Рождение ребёнка
24.11.1948
Мать ребёнка: Ильиных Анисья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильиных ?
Мать ребёнка: Ильиных Анисья Федоровна
Смерть
27.05.1981
Причина смерти: Сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Россия, Екатеринбург, Северное кладбище