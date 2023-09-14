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Ильиных Егор (Георгий) Иванович

Место рождения

Россия, Курганская область, Шадринский район, с. Иванищевского

Дата рождения

04.01.1915

Дата смерти

27.05.1981

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Курганская область, Шадринский район, с. Иванищевского
Крещение
04.01.1915
Богоявленской церкви с. Иванищевском Шадринского уезда
Бракосочетание
1943

Жена: Ильиных Анисья Федоровна

г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия
Рождение ребёнка
08.08.1944

Сын: Ильиных Владимир Егорович

Мать ребёнка: Ильиных Анисья Федоровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.11.1948

Сын: Ильиных Сергей Егорович

Мать ребёнка: Ильиных Анисья Федоровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильиных ?

Мать ребёнка: Ильиных Анисья Федоровна

Смерть
27.05.1981
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Причина смерти: Сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Россия, Екатеринбург, Северное кладбище
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