Фомина (Куницина) Апполинарья Михайловна
Место рожденияРоссия, Тюменская область, д. Ярково
Дата рождения19.01.1888
Дата смерти?.12.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Тюменская область, д. Ярково
Рождение ребёнка
27.03.1913
Отец ребёнка: Фомин Федор Матвеевич
Россия, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак
Рождение ребёнка
30.01.1916
Сын: Фомин Иван Федорович
Отец ребёнка: Фомин Федор Матвеевич
Россия, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак
Рождение ребёнка
22.08.1916
Дочь: Фомина Анна Федоровна
Отец ребёнка: Фомин Федор Матвеевич
Россия, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак
Рождение ребёнка
14.01.1922
Дочь: Ильиных Анисья Федоровна
Отец ребёнка: Фомин Федор Матвеевич
Россия, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак
Рождение ребёнка
06.11.1927
Дочь: Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Фомин Федор Матвеевич
Абалак
Рождение ребёнка
30.01.1930
Дочь: Васильева Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Фомин Федор Матвеевич
Абалак
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1943
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область