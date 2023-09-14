Фомина (Куницина) Апполинарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Куницина) Апполинарья Михайловна

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Место рождения

Россия, Тюменская область, д. Ярково

Дата рождения

19.01.1888

Дата смерти

?.12.1943

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Тюменская область, д. Ярково
Рождение ребёнка
27.03.1913

Сын: Фомин Виктор Федорович

Отец ребёнка: Фомин Федор Матвеевич

Россия, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак
Рождение ребёнка
30.01.1916

Сын: Фомин Иван Федорович

Отец ребёнка: Фомин Федор Матвеевич

Россия, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак
Рождение ребёнка
22.08.1916

Дочь: Фомина Анна Федоровна

Отец ребёнка: Фомин Федор Матвеевич

Россия, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак
Рождение ребёнка
14.01.1922

Дочь: Ильиных Анисья Федоровна

Отец ребёнка: Фомин Федор Матвеевич

Россия, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак
Рождение ребёнка
06.11.1927

Дочь: Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Фомин Федор Матвеевич

Абалак
Рождение ребёнка
30.01.1930

Дочь: Васильева Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Фомин Федор Матвеевич

Абалак
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Федор Матвеевич

Смерть
?.12.1943
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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