Фомина (Фомина) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Фомина) Анна Федоровна

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Место рождения

Россия, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак

Дата рождения

22.08.1916

Дата смерти

27.04.2004

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1916

Отец: Фомин Федор Матвеевич

Мать: Фомина Апполинарья Михайловна

Россия, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак
Смерть
27.04.2004
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Причина смерти: Natural / Old Age
Похороны
Неизвестно
Россия, Екатеринбург, Северное кладбище
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