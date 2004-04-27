Фомина (Фомина) Анна Федоровна
Место рожденияРоссия, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак
Дата рождения22.08.1916
Дата смерти27.04.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1916
Россия, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак
Смерть
27.04.2004
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Причина смерти: Natural / Old Age
Похороны
Неизвестно
Россия, Екатеринбург, Северное кладбище