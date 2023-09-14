Фомин Матвей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомин Матвей Васильевич

Фомин Матвей Васильевич

Место рождения

Россия, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак

Дата рождения

09.08.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак
Рождение ребёнка
17.02.1890

Сын: Фомин Федор Матвеевич

Мать ребёнка: Фомина Лукерья Семеновна

Россия, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close