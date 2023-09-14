Фомин Матвей Васильевич
Место рожденияРоссия, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак
Дата рождения09.08.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1856
Россия, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак
Рождение ребёнка
17.02.1890
Мать ребёнка: Фомина Лукерья Семеновна
Россия, Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак
Смерть
Неизвестно