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Делиев БАКАКА Георгий Авраамович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1891

Дата смерти

Около 1938

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Делиев Бакака Авраам Георгиевич

Мать: Делиева Бакака Кириакия Харлампиевна

Рождение ребёнка
28.09.1919

Дочь: Васильконова Анастасия Георгиевна

Мать ребёнка: Делиева Бакака Варвара Косьмина

Рождение ребёнка
1922

Сын: Делиев Бакака Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: Делиева Бакака Варвара Косьмина

Рождение ребёнка
1924

Сын: Делиев Бакака Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Делиева Бакака Варвара Косьмина

Рождение ребёнка
1926

Сын: Делиев Бакака Павел Георгиевич

Мать ребёнка: Делиева Бакака Варвара Косьмина

Рождение ребёнка
1928

Сын: Делиев Бакака Пётр Георгиевич

Мать ребёнка: Делиева Бакака Варвара Косьмина

Смерть
Около 1938
Приговор суда ВМН-расстрел,место захоронения не установлено
Причина смерти: Приговор суда ВМН - расстрел
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