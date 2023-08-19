Делиев БАКАКА Георгий Авраамович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиОколо 1938
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Рождение ребёнка
28.09.1919
Дочь: Васильконова Анастасия Георгиевна
Мать ребёнка: Делиева Бакака Варвара Косьмина
Рождение ребёнка
1922
Сын: Делиев Бакака Михаил Георгиевич
Мать ребёнка: Делиева Бакака Варвара Косьмина
Рождение ребёнка
1924
Сын: Делиев Бакака Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Делиева Бакака Варвара Косьмина
Рождение ребёнка
1926
Сын: Делиев Бакака Павел Георгиевич
Мать ребёнка: Делиева Бакака Варвара Косьмина
Рождение ребёнка
1928
Сын: Делиев Бакака Пётр Георгиевич
Мать ребёнка: Делиева Бакака Варвара Косьмина
Смерть
Около 1938
Приговор суда ВМН-расстрел,место захоронения не установлено
Причина смерти: Приговор суда ВМН - расстрел