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Делиев БАКАКА Василий Георгиевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1924

Дата смерти

?.04.1944

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Делиев Бакака Георгий Авраамович

Мать: Делиева Бакака Варвара Косьмина

Военная служба
?.09.1943
Дата рождения __.__.1924 Дата и место призыва __.09.1943 Старомлиновский РВК, Сталинская обл. Дата выбытия __.05.1944 Причина выбытия пропал без вести Источник информации ЦАМО Номер фонда ист. информа... Показать все
Смерть
?.04.1944
Пропал без вести на ВОВ
Причина смерти: Погиб на войне