Делиев БАКАКА Василий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти?.04.1944
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Военная служба
?.09.1943
Дата рождения __.__.1924 Дата и место призыва __.09.1943 Старомлиновский РВК, Сталинская обл. Дата выбытия __.05.1944 Причина выбытия пропал без вести Источник информации ЦАМО Номер фонда ист. информа... Показать все
Смерть
?.04.1944
Пропал без вести на ВОВ
Причина смерти: Погиб на войне