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Рогозин Антип

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Рогозин Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Рогозин Евдоким

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
1832

Сын: Рогозин Филипп

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
1842

Сын: Рогозин Митрофан

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
1843

Сын: Рогозин Фёдор

Мать ребёнка: Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

Место жительства
Неизвестно
Лушниковка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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