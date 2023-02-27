Рогозин Антип
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Рогозин Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Рогозин Евдоким
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
1832
Сын: Рогозин Филипп
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
1842
Сын: Рогозин Митрофан
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
1843
Сын: Рогозин Фёдор
Мать ребёнка: Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра
Место жительства
Неизвестно
Лушниковка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно