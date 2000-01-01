слобода Лушниковка, Острогожский уезд, Воронежская губерния (на 1890) — Familio

Лушниковка

Острогожский уезд, Воронежская губерния (на 1890)

Статус
не существует
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись имущества столярной мастерской жителя слобода Лушниковки Лушниковской волости Острогожского уезда Степаненко Георгия Евсеевича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской об Показать все
Опись имущества конной мельницы и просорушки жителя деревни Лушниковки Лушниковской волости Острогожского уезда Коротоякского Авксентия Максимовича. 1904 г. // Гос. архив Показать все
Опись имущества конной мельницы и просорушки жителя деревни Лушниковки Лушниковской волости Острогожского уезда Кулинченкова Ильи Ивановича. 1904 г. // Гос. архив Воронеж Показать все
Сводные ведомости учета неграмотных и малограмотных слободы Лушниковки Лушниковской волости за 1920 год. Том 1. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р751. Опись 1. Дел Показать все
Сводные ведомости учета неграмотных и малограмотных слободы Лушниковки Лушниковской волости за 1920 год. Том 2. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р751. Опись 1. Дел Показать все
Сводные ведомости учета неграмотных и малограмотных слободы Лушниковки Лушниковской волости за 1920 год. Том 3. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р751. Опись 1. Дел Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2151Лушниковка, слоб. каз.при р. Сосне.станов. кварт.78924822630Стоит рядом с городом.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Лушниковская волость
1003. Лушниковка, пригородная слобода бывшая государственная, при речке Тих. Сосне, дворов 800, жителей 4666, волостное правление, церковь православная, школа, 9 лавок, 2 Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Лушниковская волость
слобода Лушниковка197114152297729333150608368

Список населённых мест Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Лушниковская волость
Лушниковка6190слободаЛушниковскаго12646598

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