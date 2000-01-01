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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись имущества столярной мастерской жителя слобода Лушниковки Лушниковской волости Острогожского уезда Степаненко Георгия Евсеевича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской об Показать все
Опись имущества конной мельницы и просорушки жителя деревни Лушниковки Лушниковской волости Острогожского уезда Коротоякского Авксентия Максимовича. 1904 г. // Гос. архив Показать все
Опись имущества конной мельницы и просорушки жителя деревни Лушниковки Лушниковской волости Острогожского уезда Кулинченкова Ильи Ивановича. 1904 г. // Гос. архив Воронеж Показать все
Сводные ведомости учета неграмотных и малограмотных слободы Лушниковки Лушниковской волости за 1920 год. Том 1. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р751. Опись 1. Дел Показать все
Сводные ведомости учета неграмотных и малограмотных слободы Лушниковки Лушниковской волости за 1920 год. Том 2. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р751. Опись 1. Дел Показать все
Сводные ведомости учета неграмотных и малограмотных слободы Лушниковки Лушниковской волости за 1920 год. Том 3. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р751. Опись 1. Дел Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2151Лушниковка, слоб. каз.при р. Сосне.—станов. кварт.78924822630Стоит рядом с городом.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1003. Лушниковка, пригородная слобода бывшая государственная, при речке Тих. Сосне, дворов 800, жителей 4666, волостное правление, церковь православная, школа, 9 лавок, 2 Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
слобода Лушниковка197114152297729333150608368
Список населённых мест Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Лушниковка6190слободаЛушниковскаго12646598