(Рогозина) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Рогозин Евдоким
Отец ребёнка: Рогозин Антип
Рождение ребёнка
1832
Сын: Рогозин Филипп
Отец ребёнка: Рогозин Антип
Рождение ребёнка
1842
Сын: Рогозин Митрофан
Отец ребёнка: Рогозин Антип
Рождение ребёнка
1843
Сын: Рогозин Фёдор
Отец ребёнка: Рогозин Антип
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Антип
Место жительства
Неизвестно
Лушниковка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно