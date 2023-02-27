(Рогозина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Рогозина) Александра

(Рогозина) Александра

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Рогозин Евдоким

Отец ребёнка: Рогозин Антип

Рождение ребёнка
1832

Сын: Рогозин Филипп

Отец ребёнка: Рогозин Антип

Рождение ребёнка
1842

Сын: Рогозин Митрофан

Отец ребёнка: Рогозин Антип

Рождение ребёнка
1843

Сын: Рогозин Фёдор

Отец ребёнка: Рогозин Антип

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Антип

Место жительства
Неизвестно
Лушниковка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close