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Кузьмина Мария Александровна

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Место рождения

Минейка, Ватлановская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

22.06.1906

Дата смерти

23.08.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Минейка, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
18.06.1933

Дочь: Медникова Антонида Константиновна

Отец ребёнка: Кузьмин Константин

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.03.1938

Сын: Кузьмин Николай Константинович

Отец ребёнка: Кузьмин Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова Валентина Константиновна

Отец ребёнка: Кузьмин Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Евстолия Константиновна

Отец ребёнка: Кузьмин Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Александр Константинович

Отец ребёнка: Кузьмин Константин

Смерть
23.08.1986
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