Кузьмина Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения22.06.1906
Дата смерти23.08.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1933
Дочь: Медникова Антонида Константиновна
Отец ребёнка: Кузьмин Константин
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.03.1938
Сын: Кузьмин Николай Константинович
Отец ребёнка: Кузьмин Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова Валентина Константиновна
Отец ребёнка: Кузьмин Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Евстолия Константиновна
Отец ребёнка: Кузьмин Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Александр Константинович
Отец ребёнка: Кузьмин Константин
Смерть
23.08.1986