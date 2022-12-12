Кузьмин Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1933
Дочь: Медникова Антонида Константиновна
Мать ребёнка: Кузьмина Мария Александровна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.03.1938
Сын: Кузьмин Николай Константинович
Мать ребёнка: Кузьмина Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова Валентина Константиновна
Мать ребёнка: Кузьмина Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Евстолия Константиновна
Мать ребёнка: Кузьмина Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Александр Константинович
Мать ребёнка: Кузьмина Мария Александровна
Смерть
Неизвестно