Кузьмин Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1933

Дочь: Медникова Антонида Константиновна

Мать ребёнка: Кузьмина Мария Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.03.1938

Сын: Кузьмин Николай Константинович

Мать ребёнка: Кузьмина Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова Валентина Константиновна

Мать ребёнка: Кузьмина Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Евстолия Константиновна

Мать ребёнка: Кузьмина Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Александр Константинович

Мать ребёнка: Кузьмина Мария Александровна

Смерть
Неизвестно
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