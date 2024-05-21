Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Иван Ефимов
Мать: Улита Стефанова
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Маракуева Евдокия Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Алексей Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно