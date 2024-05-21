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Василий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Иван Ефимов

Мать: Улита Стефанова

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Маракуева Евдокия Васильева

Мать ребёнка: не указана

Судниково, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Алексей Васильев

Мать ребёнка: не указана

Судниково, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: не указана

Судниково, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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