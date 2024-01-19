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Маракуева Евдокия Васильева

Место рождения

Судниково, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Василий Иванов

Мать: не указана

Судниково, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
08.11.1831 ст.

Муж: Маракуев Кузьма Михайлов

Обухово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Поручители по женихе: дер. Миронцова кр-не Василий Иванов, Яков Иванов и Артемий Семёнов, а по невесте деревни Садникова кр-не: Алексей Иванов, Алексей Васильев и Андреян Андреев
Рождение ребёнка
1832

Сын: Маракуев Филипп Козмин

Отец ребёнка: Маракуев Кузьма Михайлов

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Маракуев Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Маракуев Кузьма Михайлов

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.03.1839 ст.

Сын: Маракуев Алексей Козмин

Отец ребёнка: Маракуев Кузьма Михайлов

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.06.1841 ст.

Сын: Маракуев Иван Козмин

Отец ребёнка: Маракуев Кузьма Михайлов

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Маракуев Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Маракуев Кузьма Михайлов

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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