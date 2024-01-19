Маракуева Евдокия Васильева
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Василий Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1831 ст.
Обухово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Поручители по женихе: дер. Миронцова кр-не Василий Иванов, Яков Иванов и Артемий Семёнов, а по невесте деревни Садникова кр-не: Алексей Иванов, Алексей Васильев и Андреян Андреев
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Маракуев Кузьма Михайлов
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Маракуев Кузьма Михайлов
Рождение ребёнка
08.03.1839 ст.
Отец ребёнка: Маракуев Кузьма Михайлов
Рождение ребёнка
01.06.1841 ст.
Сын: Маракуев Иван Козмин
Отец ребёнка: Маракуев Кузьма Михайлов
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Маракуев Кузьма Михайлов
Смерть
Неизвестно