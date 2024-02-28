Маракуев Филипп Козмин
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиОколо 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
28.01.1851 ст.
Жена: Маракуева Дарья Фёдорова
Обухово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
По женихе: дер. Миронцева кр-не Андрей Дмитриев и Артём Семёнов; по невесте: села Головкова кр-не Василий Фёдоров и Василий Яковлев
Рождение ребёнка
10.10.1851 ст.
Сын: Маракуев Андрей Филиппович
Мать ребёнка: Маракуева Дарья Фёдорова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Маракуева Прасковья Филипповна
Мать ребёнка: Маракуева Дарья Фёдорова
Смерть
Около 1857
Погиб во время боевых действий (ратник ополчения)