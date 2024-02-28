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Маракуев Филипп Козмин

Место рождения

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Около 1857

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Маракуев Кузьма Михайлов

Мать: Маракуева Евдокия Васильева

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
28.01.1851 ст.

Жена: Маракуева Дарья Фёдорова

Обухово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
По женихе: дер. Миронцева кр-не Андрей Дмитриев и Артём Семёнов; по невесте: села Головкова кр-не Василий Фёдоров и Василий Яковлев
Рождение ребёнка
10.10.1851 ст.

Сын: Маракуев Андрей Филиппович

Мать ребёнка: Маракуева Дарья Фёдорова

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Маракуева Прасковья Филипповна

Мать ребёнка: Маракуева Дарья Фёдорова

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
Около 1857
Погиб во время боевых действий (ратник ополчения)
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