Иван Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Ефимов

Место рождения

Судниково, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1760 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Судниково, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улита Стефанова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Агафия Иванова

Мать ребёнка: Улита Стефанова

Судниково, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Улита Стефанова

Рождение ребёнка
1797

Сын: Алексей Иванов

Мать ребёнка: Улита Стефанова

Судниково, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Улита Стефанова

Судниково, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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