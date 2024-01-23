Иван Ефимов
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Улита Стефанова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Агафия Иванова
Мать ребёнка: Улита Стефанова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Улита Стефанова
Рождение ребёнка
1797
Сын: Алексей Иванов
Мать ребёнка: Улита Стефанова
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Улита Стефанова
Смерть
Неизвестно