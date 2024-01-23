Улита Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Агафия Иванова
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1788
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1797
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Смерть
Неизвестно