Улита Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУлита Стефанова

Улита Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Ефимов

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Агафия Иванова

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Судниково, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Рождение ребёнка
1797

Сын: Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Судниково, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Судниково, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.