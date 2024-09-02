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Попов Никита Отдан В Рекруты В 1813 Платонов

Место рождения

Российская Империя, Курская губерния, Старооскольский уезд , село Средние Опочки

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Попов Платон Васильевич

Мать: (Сивкова) Матрена Фирсова

Рождение ребёнка
1836

Сын: Прохор Никитин

Мать ребёнка: Марина Логинова

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.10.1843

Сын: Попов Арефий Никитич

Мать ребёнка: Марина Логинова

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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