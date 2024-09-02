Попов Никита Отдан В Рекруты В 1813 Платонов
Место рожденияРоссийская Империя, Курская губерния, Старооскольский уезд , село Средние Опочки
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Попов Платон Васильевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Прохор Никитин
Мать ребёнка: Марина Логинова
Рождение ребёнка
26.10.1843
Сын: Попов Арефий Никитич
Мать ребёнка: Марина Логинова
Смерть
Неизвестно