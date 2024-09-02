Марина Логинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти04.12.1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Прохор Никитин
Отец ребёнка: Попов Никита Отдан В Рекруты В 1813 Платонов
Рождение ребёнка
26.10.1843
Сын: Попов Арефий Никитич
Отец ребёнка: Попов Никита Отдан В Рекруты В 1813 Платонов
Смерть
04.12.1864
Царево, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость