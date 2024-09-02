Марина Логинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Логинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

04.12.1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Прохор Никитин

Отец ребёнка: Попов Никита Отдан В Рекруты В 1813 Платонов

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.10.1843

Сын: Попов Арефий Никитич

Отец ребёнка: Попов Никита Отдан В Рекруты В 1813 Платонов

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.12.1864
Царево, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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