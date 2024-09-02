(Сивкова) Матрена Фирсова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Попова) Авдотья
Отец ребёнка: Попов Платон Васильевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Попова) Марина
Отец ребёнка: Попов Платон Васильевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Попов Никита Отдан В Рекруты В 1813 Платонов
Отец ребёнка: Попов Платон Васильевич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Попова) Наталья
Отец ребёнка: Попов Платон Васильевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Попова) Мария
Отец ребёнка: Попов Платон Васильевич
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Попов Платон Васильевич
Смерть
Неизвестно