(Сивкова) Матрена Фирсова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сивкова) Матрена Фирсова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Попова) Авдотья

Отец ребёнка: Попов Платон Васильевич

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Попова) Марина

Отец ребёнка: Попов Платон Васильевич

Рождение ребёнка
1795

Сын: Попов Никита Отдан В Рекруты В 1813 Платонов

Отец ребёнка: Попов Платон Васильевич

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Попова) Наталья

Отец ребёнка: Попов Платон Васильевич

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Попова) Мария

Отец ребёнка: Попов Платон Васильевич

Рождение ребёнка
1807

Сын: Попов Анисим Платонович

Отец ребёнка: Попов Платон Васильевич

Смерть
Неизвестно

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