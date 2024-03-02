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Крючкова Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

04.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Крючков Федор

Мать: Матрёна

Рождение ребёнка
06.06.1940

Сын: Лопонос Владимир Андронович

Отец ребёнка: Лопонос Андроник Васильевич

Рождение ребёнка
03.02.1943

Дочь: Лопонос Раиса Андроновна

Отец ребёнка: Лопонос Андроник Васильевич

Рождение ребёнка
03.02.1943

Дочь: Лопонос Раиса Андроновна

Отец ребёнка: Лопонос Андроник Васильевич

Смерть
04.03.1985

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