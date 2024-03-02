Крючкова Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти04.03.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Крючков Федор
Мать: Матрёна
Рождение ребёнка
06.06.1940
Сын: Лопонос Владимир Андронович
Отец ребёнка: Лопонос Андроник Васильевич
Рождение ребёнка
03.02.1943
Дочь: Лопонос Раиса Андроновна
Отец ребёнка: Лопонос Андроник Васильевич
Рождение ребёнка
03.02.1943
Дочь: Лопонос Раиса Андроновна
Отец ребёнка: Лопонос Андроник Васильевич
Смерть
04.03.1985