Лопонос Андроник Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти05.12.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Лопонос Алексей Андронович
Мать ребёнка: Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Лопонос Алексей Андронович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1940
Сын: Лопонос Владимир Андронович
Мать ребёнка: Крючкова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
03.02.1943
Дочь: Лопонос Раиса Андроновна
Мать ребёнка: Крючкова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
03.02.1943
Дочь: Лопонос Раиса Андроновна
Мать ребёнка: Крючкова Александра Федоровна
Смерть
05.12.1982