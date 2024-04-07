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Лопонос Андроник Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

05.12.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Лопонос Алексей Андронович

Мать ребёнка: Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Лопонос Алексей Андронович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1940

Сын: Лопонос Владимир Андронович

Мать ребёнка: Крючкова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
03.02.1943

Дочь: Лопонос Раиса Андроновна

Мать ребёнка: Крючкова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
03.02.1943

Дочь: Лопонос Раиса Андроновна

Мать ребёнка: Крючкова Александра Федоровна

Смерть
05.12.1982

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