Крючков Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючков Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крючков Василий Федорович

Мать ребёнка: Матрёна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Крючкова Александра Федоровна

Мать ребёнка: Матрёна

Смерть
Неизвестно

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