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Тямин Тихон Афанасьевич

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Место рождения

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Тямин Афанасий

Мать: не указана

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Тямина Прасковья Тихоновна

Мать ребёнка: Тямина Агафья Романовна

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Тямин Алексей Тихонович

Мать ребёнка: Тямина Агафья Романовна

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Князева Дарья Тихоновна

Мать ребёнка: Тямина Агафья Романовна

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тямина Агафья Романовна

Смерть
1900
Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
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