Тямин Тихон Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти1900
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Тямин Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Тямина Прасковья Тихоновна
Мать ребёнка: Тямина Агафья Романовна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Тямина Агафья Романовна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Князева Дарья Тихоновна
Мать ребёнка: Тямина Агафья Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тямина Агафья Романовна
Смерть
1900