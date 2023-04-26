Слободка
Болховский уезд, Орловская губерния (на 1927)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Ивановская слободка (деревня)8Полозовские дворы Орловской губернии
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
64029Ивановский (Слабодка)поселокПаюсовский—Всего: 7. Крестьянского типа: 7.17193637.38.53.2Орел, М.-К. ж. д. : 22,4 км.п.-т. а. Дубовая Роща: 1,1 км.—
68271Слободка (Ивановское)деревняПаюсовскийрк. МаховицаВсего: 29. Крестьянского типа: 28.617413538.47.41Орел, М.-К. ж. д. : 25,6 км.п.-т. а. Дубовая Роща: 4,5 км.—