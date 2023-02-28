Тямина Агафья Романовна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Тямина Прасковья Тихоновна
Отец ребёнка: Тямин Тихон Афанасьевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Тямин Тихон Афанасьевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Князева Дарья Тихоновна
Отец ребёнка: Тямин Тихон Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1896