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Тямина Агафья Романовна

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Место рождения

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

1896

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Тямина Прасковья Тихоновна

Отец ребёнка: Тямин Тихон Афанасьевич

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Тямин Алексей Тихонович

Отец ребёнка: Тямин Тихон Афанасьевич

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Князева Дарья Тихоновна

Отец ребёнка: Тямин Тихон Афанасьевич

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тямин Тихон Афанасьевич

Смерть
1896
Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
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