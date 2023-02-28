Толстой Алексей Константинович
Место рождения
Дата рождения05.09.1817
Дата смерти10.10.1875
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1817
Место жительства
По 1827
Погорельцы, Семеновский р-н, Черниговская обл., Украина
Место жительства
С 1834 по 1837
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1837 по 1837
Франкфурт-на-Майне
Место жительства
С 1837 по 1875
Смерть
10.10.1875
Красный Рог, Почепский муниципальный район, Брянская область