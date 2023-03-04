Толстая (Перовская) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Перовская) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1796 и 1799

Дата смерти

1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1796 и 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1816 ст.

Муж: Толстой Константин Петрович

Рождение ребёнка
05.09.1817

Сын: Толстой Алексей Константинович

Отец ребёнка: Толстой Константин Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1857
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