Толстая (Перовская) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1796 и 1799
Дата смерти1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1796 и 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1816 ст.
Рождение ребёнка
05.09.1817
Сын: Толстой Алексей Константинович
Отец ребёнка: Толстой Константин Петрович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1857