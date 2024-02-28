село Погорельцы, село Погорельцы, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Погорельцы

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Сосницкий уезд
2924Погорельцы, мест. вл.при колодцах.6912210769819Церковь православная 1.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Черниговская губерния, Сосницкий уезд
М. Погорельцы с д. Лосевка27Гр. Алексей Толстой1037123281

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Сосницкий уезд, Погорельская волость
852. Погорельцы, местечко бывшее владельческое, при речке Смоте, дворов 287, жителей 2071, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, школа, Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Черниговская губерния, Сосницкий уезд, Погорельская волость
местечко Погорельцы
Черниговская губерния, Сосницкий уезд
местечко Погорельцы

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-29674Погорільціселоцентр сільської радир-н Семенівськийсільрада Погорільська
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