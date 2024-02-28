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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2924Погорельцы, мест. вл.при колодцах.6912210769819Церковь православная 1.Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Черниговская губерния, Сосницкий уезд
М. Погорельцы с д. Лосевка27Гр. Алексей Толстой1037123281
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
852. Погорельцы, местечко бывшее владельческое, при речке Смоте, дворов 287, жителей 2071, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, школа, Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Погорельцы
местечко Погорельцы
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-29674Погорільціселоцентр сільської радир-н Семенівськийсільрада Погорільська