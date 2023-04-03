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(Савина) Матрена
(Савина) Матрена
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1801
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Савин Иван
1779 г.р.
Мать
Акилина
Между 1778 и 1784 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец:
Савин Иван
Мать:
Акилина
Смерть
Неизвестно
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