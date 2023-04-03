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(Савина) Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1779 г.р.

Мать

Между 1778 и 1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Савин Иван

Мать: Акилина

Смерть
Неизвестно
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