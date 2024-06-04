Шестеркина (Ярцева) Анна Иванова (Васильева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестеркина (Ярцева) Анна Иванова (Васильева)

Место рождения

село Нижняя Падовка, Самарский уезд, Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

12.01.1852

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Ярцев Василий Григорьев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.02.1823

Муж: Безчастнов (Шестеркин) Кирилл Ефимов

Рождение ребёнка
06.11.1823

Сын: Безчастнов (Шестеркин) Василий Кириллов

Отец ребёнка: Безчастнов (Шестеркин) Кирилл Ефимов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1835

Сын: Безчастнов (Шестеркин) Степан Кириллов

Отец ребёнка: Безчастнов (Шестеркин) Кирилл Ефимов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Шестеркин Елисей Кириллов

Отец ребёнка: Безчастнов (Шестеркин) Кирилл Ефимов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Шестеркин Леонтий Кириллов

Отец ребёнка: Безчастнов (Шестеркин) Кирилл Ефимов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Софонова (Шестеркина) Аграфена Кириллова

Отец ребёнка: Безчастнов (Шестеркин) Кирилл Ефимов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Шестеркин Иван Кириллов

Отец ребёнка: Безчастнов (Шестеркин) Кирилл Ефимов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.01.1852
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от лихорадки

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