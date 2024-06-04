Шестеркина (Ярцева) Анна Иванова (Васильева)
Место рождениясело Нижняя Падовка, Самарский уезд, Самарская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1808
Дата смерти12.01.1852
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Ярцев Василий Григорьев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.02.1823
Рождение ребёнка
06.11.1823
Сын: Безчастнов (Шестеркин) Василий Кириллов
Отец ребёнка: Безчастнов (Шестеркин) Кирилл Ефимов
Рождение ребёнка
01.01.1835
Сын: Безчастнов (Шестеркин) Степан Кириллов
Отец ребёнка: Безчастнов (Шестеркин) Кирилл Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Шестеркин Елисей Кириллов
Отец ребёнка: Безчастнов (Шестеркин) Кирилл Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Шестеркин Леонтий Кириллов
Отец ребёнка: Безчастнов (Шестеркин) Кирилл Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Софонова (Шестеркина) Аграфена Кириллова
Отец ребёнка: Безчастнов (Шестеркин) Кирилл Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Безчастнов (Шестеркин) Кирилл Ефимов
Смерть
12.01.1852
Причина смерти: от лихорадки