Шестеркин Елисей Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Шестеркин Алексей Елисеев
Мать ребёнка: Шестеркина Марья Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шестеркина Марья Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шестеркина Марья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно