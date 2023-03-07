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Шестеркина Марья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

01.08.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Шестеркин Алексей Елисеев

Отец ребёнка: Шестеркин Елисей Кириллов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестеркин Козьма Елисеев

Отец ребёнка: Шестеркин Елисей Кириллов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестеркин Михаил Елисеев

Отец ребёнка: Шестеркин Елисей Кириллов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестеркин Елисей Кириллов

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
01.08.1892 ст.
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: От холеры