Шестеркина Марья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти01.08.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Шестеркин Алексей Елисеев
Отец ребёнка: Шестеркин Елисей Кириллов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шестеркин Елисей Кириллов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шестеркин Елисей Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.08.1892 ст.
Причина смерти: От холеры