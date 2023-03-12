Бардышев Иосиф (Осип) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти06.07.1906 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1902 ст.
Жена: Евдокия Николаевна
Чутеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.08.1904
Дочь: Бардышева Анна Осиповна (Иосифовна)
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Александровка, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1904 ст.
Дочь: Бардышева Мария Иосифовна (Осиповна)
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Первая Александровка, Старо-Тябердинская волость, Цивильский уезд
Смерть
06.07.1906 ст.