Бардышев Иосиф (Осип) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бардышев Иосиф (Осип) Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

06.07.1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1881 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1902 ст.

Жена: Евдокия Николаевна

Чутеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.08.1904

Дочь: Бардышева Анна Осиповна (Иосифовна)

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Александровка, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1904 ст.

Дочь: Бардышева Мария Иосифовна (Осиповна)

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Первая Александровка, Старо-Тябердинская волость, Цивильский уезд
Смерть
06.07.1906 ст.
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