Евдокия Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиОколо 1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Николай Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1902 ст.
Бракосочетание
27.01.1902 ст.
Муж: не указан
Рождение ребёнка
12.08.1904
Дочь: Бардышева Анна Осиповна (Иосифовна)
Отец ребёнка: Бардышев Иосиф (Осип) Иванович
Александровка, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1904 ст.
Дочь: Бардышева Мария Иосифовна (Осиповна)
Отец ребёнка: Бардышев Иосиф (Осип) Иванович
Первая Александровка, Старо-Тябердинская волость, Цивильский уезд
Бракосочетание
06.07.1911 ст.
Гришино, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1960
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл