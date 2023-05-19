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Евдокия Николаевна

Место рождения

Чистые Ключи, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Около 1960

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Николай Иванович

Мать: не указана

Чистые Ключи, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
27.01.1902 ст.

Муж: Бардышев Иосиф (Осип) Иванович

Чутеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
27.01.1902 ст.

Муж: не указан

Чутеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.08.1904

Дочь: Бардышева Анна Осиповна (Иосифовна)

Отец ребёнка: Бардышев Иосиф (Осип) Иванович

Александровка, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1904 ст.

Дочь: Бардышева Мария Иосифовна (Осиповна)

Отец ребёнка: Бардышев Иосиф (Осип) Иванович

Первая Александровка, Старо-Тябердинская волость, Цивильский уезд
Бракосочетание
06.07.1911 ст.

Муж: Баранов Иван Александрович

Гришино, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Иван Александрович

Смерть
Около 1960
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
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