посёлок Чистые Ключи, посёлок Чистые Ключи, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Чистые Ключи

Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Свияжский уезд
1626Чистые Ключи, д. вл.при р. Кубне.53½26104647
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Свияжский уезд, Ульянковская волость
843. Чистые Ключи, деревня бывшая владельческая, при речке Кубне, дворов 16, жителей 103, солодовня

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Свияжский уезд, Ульянковская волость
Персидское, Ульянковскойсм. Чистые Ключи.
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Чистые Ключи, Ульянковскойрусские173
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Кайбицкий район
189953Чистые Ключипосёлок55°29'47°59'N-38-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Кайбицкий муниципальный район, Надеждинское сельское поселение
92629435121п Чистые Ключипоселок
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