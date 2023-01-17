Чистые Ключи
Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1626Чистые Ключи, д. вл.при р. Кубне.53½26104647Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
843. Чистые Ключи, деревня бывшая владельческая, при речке Кубне, дворов 16, жителей 103, солодовня
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Персидское, Ульянковскойсм. Чистые Ключи.Показать скан
Чистые Ключи, Ульянковскойрусские173Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
189953Чистые Ключипосёлок55°29'47°59'N-38-024
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92629435121п Чистые Ключипоселок
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