Баранов Иван Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиОколо 1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.07.1911 ст.
Жена: Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Цивильский уезд Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Цивильский уезд Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Николаевна
Смерть
Около 1918