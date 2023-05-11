Баранов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранов Иван Александрович

Баранов Иван Александрович

Место рождения

Гришино, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Около 1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1881 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Гришино, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
06.07.1911 ст.

Жена: Евдокия Николаевна

Гришино, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Цивильский уезд Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Цивильский уезд Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Николаевна

Смерть
Около 1918
Гришино, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close