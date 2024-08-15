Бардышева (Каишева) Екатерина Васильевна Около 1851 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бардышева (Каишева) Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1808 г.р.

Мать

Около 1809 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ВП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1851 ст.

Отец: Каишев Василий Павлович

Мать: Каишева Устинья Ильинична

Бракосочетание
03.11.1869 ст.

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Бардышев Осип (Иосиф ) Иванович

Отец ребёнка: Бардышев Иван Тихонович

Сельцо Александровка Цивильского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
Александровка Старо-Тебярдинская волость Казанская губерния

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