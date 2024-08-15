Бардышева (Каишева) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Рождение
Около 1851 ст.
Отец: Каишев Василий Павлович
Бракосочетание
03.11.1869 ст.
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1877 ст.
Сын: Бардышев Осип (Иосиф ) Иванович
Отец ребёнка: Бардышев Иван Тихонович
Сельцо Александровка Цивильского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
Александровка Старо-Тебярдинская волость Казанская губерния