Гранкина Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гранкина Прасковья

Место рождения

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда

Дата рождения

1746

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1789

Сын: Гранкин Феодосий Ананьев

Отец ребёнка: Гранкин Ананий Анисимов

д. Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1795

Сын: Гранкин Ларион Ананьев

Отец ребёнка: Гранкин Ананий Анисимов

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гранкин Аким Ананьев

Отец ребёнка: Гранкин Ананий Анисимов

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гранкин Ананий Анисимов

Смерть
После 1834
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