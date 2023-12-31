Гранкина Прасковья
Место рожденияд. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Дата рождения1746
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Гранкин Ананий Анисимов
д. Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Гранкин Ананий Анисимов
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гранкин Аким Ананьев
Отец ребёнка: Гранкин Ананий Анисимов
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834