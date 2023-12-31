Гранкин Ананий Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гранкин Ананий Анисимов

Место рождения

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда

Дата рождения

1748

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Гранкин Анисим

Мать: не указана

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1789

Сын: Гранкин Феодосий Ананьев

Мать ребёнка: Гранкина Прасковья

д. Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1795

Сын: Гранкин Ларион Ананьев

Мать ребёнка: Гранкина Прасковья

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гранкин Аким Ананьев

Мать ребёнка: Гранкина Прасковья

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гранкина Прасковья

Смерть
1822
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
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