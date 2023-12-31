Гранкин Ананий Анисимов
Место рожденияд. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Дата рождения1748
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Гранкин Анисим
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Гранкина Прасковья
д. Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Гранкина Прасковья
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гранкин Аким Ананьев
Мать ребёнка: Гранкина Прасковья
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гранкина Прасковья
Смерть
1822
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда