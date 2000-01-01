Кутнякова (Белова) Марфа Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1920
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Бурляева Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Кутняков Петр Кондратьевич
Рождение ребёнка
До 1900
Сын: Кутняков Егор Георгий Петрович
Отец ребёнка: Кутняков Петр Кондратьевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Кутняков Василий Петрович
Отец ребёнка: Кутняков Петр Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дягилева Анна Петровна
Отец ребёнка: Кутняков Петр Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулишкина Федосия Петровна
Отец ребёнка: Кутняков Петр Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бражникова Мария Петровна
Отец ребёнка: Кутняков Петр Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурляева Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Кутняков Петр Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1920
Алма-Ата