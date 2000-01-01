Кутнякова (Белова) Марфа Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутнякова (Белова) Марфа Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1920

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Бурляева Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Кутняков Петр Кондратьевич

Рождение ребёнка
До 1900

Сын: Кутняков Егор Георгий Петрович

Отец ребёнка: Кутняков Петр Кондратьевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Кутняков Василий Петрович

Отец ребёнка: Кутняков Петр Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дягилева Анна Петровна

Отец ребёнка: Кутняков Петр Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулишкина Федосия Петровна

Отец ребёнка: Кутняков Петр Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бражникова Мария Петровна

Отец ребёнка: Кутняков Петр Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурляева Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Кутняков Петр Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутняков Петр Кондратьевич

Смерть
Около 1920
Алма-Ата
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