Кулишкина (Кутнякова) Федосия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулишкина (Кутнякова) Федосия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутняков Петр Кондратьевич

Мать: Кутнякова Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулишкин Митька Абрамович

Отец ребёнка: Кулишкин Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулишкин Виктор Абрамович

Отец ребёнка: Кулишкин Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Абрамовна

Отец ребёнка: Кулишкин Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулишкин Софья Абрамовна

Отец ребёнка: Кулишкин Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулишкин Василий Абрамович

Отец ребёнка: Кулишкин Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулишкин Евдоким Абрамович

Отец ребёнка: Кулишкин Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулишкин Иван Абрамович

Отец ребёнка: Кулишкин Абрам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулишкин Абрам

Смерть
Неизвестно
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