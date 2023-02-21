Кулишкина (Кутнякова) Федосия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулишкин Митька Абрамович
Отец ребёнка: Кулишкин Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулишкин Виктор Абрамович
Отец ребёнка: Кулишкин Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Абрамовна
Отец ребёнка: Кулишкин Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулишкин Софья Абрамовна
Отец ребёнка: Кулишкин Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулишкин Василий Абрамович
Отец ребёнка: Кулишкин Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулишкин Евдоким Абрамович
Отец ребёнка: Кулишкин Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кулишкин Абрам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулишкин Абрам
Смерть
Неизвестно