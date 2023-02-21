Дягилева (Кутнякова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дягилева (Кутнякова) Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутняков Петр Кондратьевич

Мать: Кутнякова Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Старкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Дягилев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гранкина Вера Ивановна

Отец ребёнка: Дягилев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Дягилев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова Александра Шура Ивановна

Отец ребёнка: Дягилев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дягилев Василий Иванович

Отец ребёнка: Дягилев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дягилев Иван

Смерть
Неизвестно
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