Дягилева (Кутнякова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Старкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Дягилев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гранкина Вера Ивановна
Отец ребёнка: Дягилев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Дягилев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блинова Александра Шура Ивановна
Отец ребёнка: Дягилев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дягилев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дягилев Иван
Смерть
Неизвестно