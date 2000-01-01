Старкова (Дягилева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкова (Дягилева) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Дягилев Иван

Мать: Дягилева Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лохина Раиса Александровна

Отец ребёнка: Старков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградова Маргарита Александровна

Отец ребёнка: Старков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Александр

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