Старкова (Дягилева) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Дягилев Иван
Мать: Дягилева Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лохина Раиса Александровна
Отец ребёнка: Старков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградова Маргарита Александровна
Отец ребёнка: Старков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Старков Александр