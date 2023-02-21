Блинова (Дягилева) Александра Шура Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дягилев Иван
Мать: Дягилева Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Прокопьевна
Отец ребёнка: Блинов Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Блинов Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинов Анатолий Прокопьевич
Отец ребёнка: Блинов Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинов Вениамин Прокопьевич
Отец ребёнка: Блинов Прокопий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блинов Прокопий