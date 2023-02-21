Блинова (Дягилева) Александра Шура Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Дягилева) Александра Шура Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дягилев Иван

Мать: Дягилева Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Прокопьевна

Отец ребёнка: Блинов Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Семен Прокопьевич

Отец ребёнка: Блинов Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Анатолий Прокопьевич

Отец ребёнка: Блинов Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Вениамин Прокопьевич

Отец ребёнка: Блинов Прокопий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Прокопий

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