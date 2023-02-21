Бражникова (Кутнякова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бражникова (Кутнякова) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутняков Петр Кондратьевич

Мать: Кутнякова Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Бражников Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Бражников Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бражников Федор Георгиевич

Отец ребёнка: Бражников Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сукулакская Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Бражников Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бражников Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Бражников Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосия Георгиевна

Отец ребёнка: Бражников Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бражников Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Бражников Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бражников Кирилл Георгиевич

Отец ребёнка: Бражников Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бражников Георгий

Смерть
Неизвестно
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