Бражникова (Кутнякова) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Сын: Бражников Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Бражников Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бражников Федор Георгиевич
Отец ребёнка: Бражников Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сукулакская Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Бражников Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бражников Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Бражников Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосия Георгиевна
Отец ребёнка: Бражников Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бражников Иван Георгиевич
Отец ребёнка: Бражников Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бражников Кирилл Георгиевич
Отец ребёнка: Бражников Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бражников Георгий
Смерть
Неизвестно